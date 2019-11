Berlin

LTE-Netz auch für Kunden von Vodafone und Telekom in U-Bahn

19.11.2019, 16:43 Uhr | dpa

Eine U-Bahn fährt in einen U-Bahnhof ein. Foto: Christoph Soeder/dpa (Quelle: dpa)

Auch Mobilfunk-Kunden von Deutscher Telekom und Vodafone müssen künftig zumindest in einigen Berliner U-Bahnen nicht mehr auf schnelles Internet verzichten. Sie werden zunächst auf Abschnitten von vier Linien über das LTE-Netz von Telefónica Deutschland versorgt, wie die Unternehmen am Dienstag mitteilten. Voraussichtlich bis Ende kommenden Jahres soll der LTE-Ausbau im gesamten U-Bahn-System folgen.

Vodafone und Telekom bieten LTE-Versorgung für ihre Kunden nun auf den Linien U2 (Pankow bis Stadtmitte), U5 (Alexanderplatz bis Tierpark), U7 (Gneisenaustraße bis Rudow) sowie U8 (Bernauer Straße bis Hermannstraße) an.

Telefónica hatte in den vergangenen Jahren die LTE-Infrastruktur in der Berliner U-Bahn ausgebaut. Die beiden Wettbewerber greifen darauf zurück. Telefónica will das U-Bahn-Netz auch für den künftigen superschnellen 5G-Mobilfunk fit machen.