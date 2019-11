Berlin

Von Weizsäcker: Angreifer soll in psychiatrische Klinik

20.11.2019, 16:16 Uhr | dpa

Nach dem tödlichen Messerangriff auf den Berliner Arzt Fritz von Weizsäcker soll der Angreifer in einem psychiatrischen Krankenhaus untergebracht werden. Dies wolle man in Hinblick auf eine "akute psychische Erkrankung" beantragen, teilte die Staatsanwaltschaft Berlin am Mittwoch mit.