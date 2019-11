Berlin

Berliner Linke berät auf Parteitag über Mietenpolitik

23.11.2019, 01:35 Uhr | dpa

Die Berliner Linke kommt heute zu einem Parteitag in Adlershof zusammen. Bei dem Treffen soll es vor allem um den sozialen Zusammenhalt in der Stadt sowie die Mieten- und Wohnungspolitik gehen.

Ein Antrag des Linke-Vorstandes, "profitorientierte" Anbieter aus dem Verband Berlin-Brandenburgischer Wohnungsunternehmen (BBU) auszuschließen, stieß schon vor dem Parteitag auf Kritik aus den Reihen der Opposition und der Wirtschaft. Sollte das nicht möglich sein, plädiert die Linke-Spitze für einen eigenen Verband mit den kommunalen und anderen gemeinwohlorientierten Wohnungsunternehmen.

Dem BBU gehören kommunale, genossenschaftliche, kirchliche und private Wohnungsunternehmen an, darunter große Anbieter wie Deutsche Wohnen und Vonovia. BBU-Vorstand Maren Kern hatte sich wiederholt gegen den geplanten Mietendeckel gestellt, der vor allem auf große Mietpreistreiber zielt, und sich damit den Zorn vor allem der Linken zugezogen.

Rot-Rot-Grün will die Mieten fünf Jahre gesetzlich einfrieren, für Neuvermietungen Obergrenzen je nach Alter und Ausstattung der Wohnung festlegen und in bestimmten Fällen auch Mietsenkungen ermöglichen. Die Wohnungs- und Immobilienbranche läuft Sturm gegen die Pläne und geht davon aus, dass diese Investitionen in Neubau und Modernisierung abwürgen.