Harald Glööckler strebt eine Musikkarriere an

26.11.2019, 10:32 Uhr | dpa

Der deutsche Modeschöpfer Harald Glööckler (54, "Pompöös") plant seine Musikkarriere. Mit der Hilfe von Produzent Mike Rötgens ("Xtreme Sound") will der Designer laut "Bild"-Zeitung (Dienstag) das Lied "VIP" aufnehmen - und wenn es gut läuft, in der nächsten Saison auf Mallorca auftreten. Glööckler: "Es wird ein großartiger Song voller Lust und Lebensfreude". Das Lied solle die heutige Welt beschreiben, in der jeder durch die sozialen Medien berühmt werden könne, so der Designer aus Kirchheim in Rheinland-Pfalz. Wie man berühmt wird, wisse er schließlich. Er räumt aber ein: "Ein neuer Pavarotti wird wohl nicht aus mir werden".