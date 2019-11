Berlin

Minderjährige Fans sexuell missbraucht? Youtuber vor Gericht

27.11.2019, 01:42 Uhr | dpa

Das Landgericht und die Staatsanwaltschaft in Berlin. Foto: Jens Kalaene/dpa-Zentralbild/dpa/Archivbild (Quelle: dpa)

Ein Youtuber aus Berlin, der drei minderjährige Mädchen sexuell missbraucht haben soll, steht ab heute vor dem Landgericht der Hauptstadt. Der 25-Jährige soll die Fans im Alter von 13, 14 und 16 Jahren jeweils unter dem Vorwand, mit ihnen ein Video für einen seiner Social-Media-Kanäle drehen zu wollen, in sein Auto gelockt haben. Laut Ermittlungen sei er mit ihnen zu entlegenen Parkplätzen in Schleswig-Holstein und Nordrhein-Westfalen gefahren, wo er die Mädchen missbraucht habe. Fünf Taten in der Zeit von Februar bis Juni 2019 werden dem Mann vorgeworfen. Die Anklage lautet auf sexuelle Nötigung, Vergewaltigung, Kindesmissbrauch, Freiheitsberaubung, Körperverletzung. Acht Prozesstage sind geplant.