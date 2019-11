Berlin

"Bild": Arne Friedrich wird Teammanager bei Hertha BSC

27.11.2019, 12:30 Uhr | dpa

Arne Friedrich, ehemaliger deutscher Nationalspieler, nimmt an einer Eröffnung teil. Foto: Jens Kalaene/zb/dpa/Archivbild (Quelle: dpa)

Berlin (dpa) – Jürgen Klinsmann stellt den Fußball-Bundesligisten Hertha BSC offenbar komplett neu auf. Der am Mittwoch zum Nachfolger von Ante Covic bestimmte frühere Teamchef der Nationalmannschaft installiert laut "bild.de" Arne Friedrich als Team-Manager. Der frühere Nationalspieler soll als Schnittstelle zwischen Mannschaft und Management fungieren. Das zu Ante Covic gehörende Trainerteam soll von dem Bundesligisten freigestellt worden sein.

Die neuen Stellen als Assistenten besetzen demnach Alexander Nouri und Markus Feldhoff. Zudem berichten die "Bild" und der TV-Sender Sky über ein Engagement des aktuellen Torwarttrainers der Nationalmannschaft, Andreas Köpke, bei Hertha.

Klinsmann hatte bei seinem Antritt als Bundestrainer nach der EM 2004 den früheren Nationaltorhüter ebenso engagiert wie Marc Versteegen als Fitnesscoach. Auch für Hertha sind Fitness-Spezialisten aus den USA im Gespräch. Hertha hatte sich am Mittwoch von Ante Covic getrennt. Klinsmann gilt als Vertrauter des Investors Lars Windhorst, der 49,9 Prozent der Anteile an der Hertha BSC GmbH & Co. KGaA hält.