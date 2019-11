Berlin

Jogger von Auto angefahren und schwer verletzt

27.11.2019, 12:45 Uhr | dpa

Ein Jogger ist in Berlin-Steglitz beim Wechsel der Straßenseite von einem Auto angefahren und schwer verletzt worden. Ein 40-Jähriger erfasste ihn am Dienstagnachmittag mit seinem Wagen auf der Grunewaldstraße, wie die Polizei mitteilte. Der 21-Jährige soll beim Überqueren der Straße nicht auf den Verkehr geachtet haben. Er prallte gegen die Windschutzscheibe des Autos und anschließend gegen einen weiteren geparkten Wagen. Der Schwerverletzte kam zur stationären Behandlung in ein Krankenhaus.