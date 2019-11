Berlin

AfD-Vize Pazderski: CDU soll Verhältnis zur AfD überdenken

28.11.2019, 05:19 Uhr | dpa

Der Berliner AfD-Fraktionschef und stellvertretende Bundesvorsitzende Georg Pazderski hat die CDU aufgefordert, ihr Verhältnis zu seiner Partei zu überdenken. Das berichtet die Tageszeitung "Die Welt" (Donnerstag) mit Berufung auf ein Strategiepapier Pazderskis mit dem Titel "Warum die "Mitte" in Deutschland und in Berlin heute so schwach ist". Darin schreibt er: "Warum traut sich die CDU nicht zu, gegebenenfalls das bei der AfD zu verhindern, was sie für zu weit rechts hält?"

Wenn sie nach links die Rolle der Hüterin der Mitte spielen wolle und Forderungen der SPD oder der Grünen ablehne, frage er sich, warum das mit der AfD nach rechts nicht möglich sein solle. Die CDU könne doch sagen, "was mit ihr nicht zu machen ist", argumentierte Pazderski kurz vor dem AfD-Bundesparteitag am Wochenende in Braunschweig.

Die SPD sei längst weit nach links abgeglitten, die Grünen setzten "radikaler denn je auf Verbote und auf die totale Abzocke der Bürger im Namen eines enthemmten Klimaschutzes", heißt es der Zeitung zufolge in Pazderskis Strategiepapier. Die CDU aber stehe auch nur dann in der Mitte, wenn sie akzeptiere, dass es auch rechts von ihr eine koalitionsfähige Partei gebe.