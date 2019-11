Berlin

SPD-Fraktion präsentiert Adventskalender mit 24 Abgeordneten

29.11.2019, 07:10 Uhr | dpa

Die SPD-Fraktion aus dem Berliner Abgeordnetenhaus präsentiert in diesem Jahr einen Online-Adventskalender der etwas anderen Art. Hinter jedem der 24 Türchen stellt jeweils ein Abgeordneter in einem kurzen Erklärvideo morgens eine Aufgabe. Das kann zum Beispiel eine Quizfrage oder ein Fotowettbewerb sein, wie die SPD-Fraktion am Freitag mitteilte. Bis zum frühen Abend werden alle Einsendungen gesammelt. Unter den richtigen Antworten wird ein Gewinner ermittelt.

Womit er belohnt wird, verrät der Abgeordnete in einem zweiten Video. Zu gewinnen ist zum Beispiel Selbstgebackenes, aber auch ein Kaffeekränzchen mit dem Abgeordneten oder ein gemeinsames Sportereignis. Beteiligt sind den Angaben zufolge Abgeordnete aus allen Ecken Berlins, darunter auch Senatoren sowie der Regierende Bürgermeister Michael Müller und Fraktionschef Raed Saleh.