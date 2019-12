Berlin

Neue Tournee 2020: Heino macht jetzt in Klassik

02.12.2019, 13:24 Uhr | dpa

Schlagersänger Heino (80) plant im neuen Jahr eine Klassiktournee mit Orchester. "Im Grunde genommen gehe ich wieder zu den Wurzeln zurück, wo ich angefangen habe", sagte der Musiker ("Blau blüht der Enzian") am Montag in Berlin. "Und ich bin sehr glücklich, dass ich in meinem Alter noch sowas machen darf."

Geplant sind 20 Konzerte. Der Auftakt von "Heino Goes Klassik" soll am 6. Dezember 2020 in Dresden sein. Mit dabei sind Violinist Yury Revich, ein Orchester, ein Chor und eine Ballerina.

Noch müssten sie sich wegen des Programms zusammensetzen, sagte der Musiker mit der schwarzen Sonnenbrille. Ihm schweben Lieder von Franz Schubert, Wolfgang Amadeus Mozart, Johannes Brahms und Peter Tschaikowsky vor. Heino steht seit rund 60 Jahren im Rampenlicht.

Neben Liedern wie "Schwarzbraun ist die Haselnuss" hat Heino auch Hip-Hop- und Rocksongs gecovert. Er hatte auch schon seinen Abschied von der Bühne angekündigt, will aber weitermachen. "Solange mich das Publikum mag und solange der liebe Gott mir meine Stimme so lässt, wie sie noch ist, werde ich weitersingen."