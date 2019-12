Berlin

Fahrplanwechsel bringt höhere Taktung im Regionalverkehr

03.12.2019

Bahnfahrer können künftig mit mehr Verbindungen im Berliner und Brandenburger Regionalverkehr rechnen. So fährt etwa der Regionalexpress 6 ("Prignitz-Express") künftig auch am Wochenende stündlich, wie der Verkehrsbund Berlin-Brandenburg (VBB) am Dienstag mitteilte. Der neue Fahrplan gilt ab dem 15. Dezember.

Wie bereits angekündigt, sollen auf der Berliner S-Bahn-Linie 3 zusätzliche Expresszüge zwischen Friedrichshagen und Ostbahnhof fahren. Morgens und nachmittags sollen sie den regulären Betrieb unterstützen, die Expresszüge überspringen mehrere Haltestellen.

Unter den Änderungen ist außerdem auch eine bessere Anbindung der Stadt Rheinsberg in Nordbrandenburg und eine neue Buslinie im Landkreis Märkisch-Oderland.