Gerichtsprozess: Mann in Berliner Pflegeheim niedergestochen

06.12.2019, 02:34 Uhr | dpa

Berlin (dpa/bb) – Weil er einen Kollegen seiner Ehefrau am Arbeitsplatz im Pflegeheim mit einem Messer attackiert haben soll, steht ein 50-Jähriger ab Freitag (9.00 Uhr) vor dem Berliner Landgericht. Die Anklage lautet auf versuchten Totschlag. Der damals 41 Jahre alte Geschädigte wurde bei der Tat in einem Pflegeheim in Berlin-Friedrichshain verletzt. Der Mann hatte sich kurz nach dem mutmaßlichen Angriff im Juni 2019 auf einem Polizeiabschnitt gestellt. Die Hintergründe der Tat lägen im persönlichen Umfeld der beiden Männer, teilte die Polizei damals mit. Für den Prozess sind vier Verhandlungstage vorgesehen.