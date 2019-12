Berlin

Nikoläuse seilen sich an Kinderklinik ab

06.12.2019, 13:27 Uhr | dpa

Nikoläuse seilen sich von einem Dach in der Kinderklinik des Virchow-Klinikums ab. Foto: Christophe Gateau/dpa (Quelle: dpa)

Nikoläuse als Akrobaten: Die kleinen Patienten auf der Kinderstation im Virchow-Klinikum haben die Rauschebärte am Freitag aus ungewöhnlicher Perspektive zu sehen bekommen. Nikoläuse seilten sich an der Fassade vom Dach in den Innenhof ab und winkten von außen durch die Fenster. Für die Überraschung hatten Mitarbeiter von Charité-Firmen ihre Dienstkleidung mit einem Nikolauskostüm getauscht. Geschenke gab es später auch, darunter Spenden von Spielzeugherstellern.