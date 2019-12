Berlin

Wieder mehr Übernachtungen in Berlin

10.12.2019, 11:23 Uhr | dpa

Touristen und Besucher stehen vor dem sogenannten "Bruderkussgemälde" an der East Side Gallery. Foto: Arne Immanuel Bänsch/Archiv (Quelle: dpa)

Der Tourismus in Berlin ist im ersten Halbjahr dieses Jahres erneut gestiegen. Rund 16,2 Millionen Gästeübernachtungen zählte die Hauptstadt zwischen Januar und Juni, wie aus dem Konjunkturbericht der Senatsverwaltung für Wirtschaft hervorgeht, den diese am Dienstag vorlegte. Das waren rund 804 000 Übernachtungen oder 5,3 Prozent mehr als im selben Zeitraum des Vorjahres. Davon profitierten vor allem Hotels und Herbergen, die ihre Umsätze um 3,6 Prozent steigern konnten. In der Gastronomie legten die Erlöse im ersten Halbjahr um 2,4 Prozent zu.

Auch die meisten anderen Wirtschaftszweige konnten zufrieden auf die ersten sechs Monate zurückblicken. Im Industriesektor stiegen die Umsätze trotz des unsicheren globalen Umfelds um 3,9 Prozent, im Einzelhandel um 2,5 Prozent. Einzig im Bau stagnierten die Umsätze im Vergleich zum Vorjahreszeitraum. Die Auftragseingänge gingen bezogen auf Betriebe mit mindestens 20 Beschäftigten um 8,5 Prozent zurück. "Allerdings sind Basiseffekte in Form sehr hoher Vorjahreswerte zu berücksichtigen, womit weitere Steigerungsraten nun insgesamt schwerer zu erreichen sind", heißt es in dem Bericht.