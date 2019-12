Berlin

Unbekannte überfallen Bank in Treptow-Köpenick

11.12.2019, 05:15 Uhr | dpa

Zwei maskierte Täter haben im Berliner Bezirk Treptow-Köpenick eine Bank überfallen und Bargeld in unbekannter Höhe erbeutet. Die beiden Unbekannten hatten am Dienstagabend die Angestellten der Filiale in der Baumschulenstraße bedroht und waren nach der Tat geflüchtet, wie ein Polizeisprecher sagte. Auch mehrere Medien berichteten. Verletzt wurde niemand.