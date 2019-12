Berlin

Union will Fans beschenken: Lenz und Kroos angeschlagen

16.12.2019, 13:31 Uhr | dpa

Berlin (dpa) – Union-Trainer Urs Fischer möchte im letzten Heimspiel des Jahres die Fans der Eisernen nochmal mit einem Sieg beschenken. 15 seiner 20 Punkte hat der Bundesliga-Aufsteiger aus Berlin im eigenen Stadion geholt - das Fundament für die bisher überraschend starke Saison. Am Dienstag (20.30 Uhr) können die Fußballprofis des 1. FC Union gegen 1899 Hoffenheim sogar den fünfte Heimsieg zu Null in Serie schaffen. "Zentraler Punkt sind unsere Fans", betonte Fischer. Die würden seinem Team in schwierigen Phasen immer wieder Luft verschaffen: "Das hilft dir schon, über das Limit zu gehen."

Fragezeichen gibt es um das Mitwirken von Verteidiger Christopher Lenz und Mittelfeldspieler Felix Kroos, die angeschlagen sind. Ein Test am Spieltag soll über ihre Einsatzbereitschaft entscheiden, kündigte Fischer an. In der englischen Woche sei nach dem 1:1 in Paderborn "der eine oder andere Wechsel" ohnehin möglich, sagte der Schweizer. Am Sonntag beschließt Union die Hinrunde in Düsseldorf.

Als Tabellenzehnter haben die Eisernen vor dem 16. Spieltag bereits acht Punkte Abstand zur Abstiegszone. "Es sieht im Moment nicht schlecht aus. 20 Punkte als Aufsteiger - das haben wir sicher sehr gut gemacht", bemerkte Fischer. Dennoch ordnet der Trainer die Aussicht, nun möglicherweise auch an Hoffenheim (9./21 Punkte) vorbeizuziehen, nicht als vorrangiges Ziel ein. "Wir sprechen nicht vom direkten Kontrahenten. Jeder Punkt, der auf unsere Konto kommt, hilft, unserem Ziel Ligaerhalt näher zu kommen. Das ist immer noch das gleiche."