Auf Radweg gelaufen und angefahren: schwer verletzt

16.12.2019, 19:23 Uhr | dpa

Ein Fußgänger ist am Montag in Berlin-Zehlendorf von einem Radfahrer angefahren und schwer verletzt worden. Der 53-Jährige erlitt am Montagvormittag in der Potsdamer Straße schwere Kopfverletzungen, wie die Polizei mitteilte. Ersten Erkenntnissen zufolge war der Mann auf den Radweg gelaufen.

Der 16 Jahre alte Radfahrer zog sich leichte Verletzungen am Kopf zu und erlitt einen Schock. Beide seien gestürzt. Der 53-Jährige wurde zur stationären Behandlung in ein Krankenhaus gebracht.