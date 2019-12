Berlin

Steinmeier besucht Bahnhofsmission am Berliner Hauptbahnhof

17.12.2019, 02:40 Uhr | dpa

Bundespräsident Frank-Walter Steinmeier will heute am Morgen die Bahnhofsmission am Berliner Hauptbahnhof besuchen. Zusammen mit seiner Frau Elke Büdenbender möchte er anlässlich des 125-jährigen Bestehens der Hilfeeinrichtung mit Gästen und Mitarbeitern ins Gespräch kommen, teilte eine Sprecherin der Bahnhofsmission mit. Für Steinmeier gehören Besuche von sozialen Einrichtungen in der Vorweihnachtszeit zur Tradition: Im vergangenen Jahr besuchte er die Wärmestube für Obdachlose in der Berliner Heilig-Kreuz-Kirche, 2017 die Bahnhofsmission am Bahnhof Zoo.

Die Bahnhofsmission Berlin unterstützt nicht nur Menschen mit sozialen Problemen und ohne festen Wohnsitz, sondern begleitet unter anderem auch Reisende beim Ein-, Aus- und Umsteigen am Bahnhof.