Union will Heimserie gegen Hoffenheim ausbauen

17.12.2019, 08:46 Uhr | dpa

Berlin (dpa) – Bundesliga-Neuling 1. FC Union will auch im letzten Heimspiel des Jahres das Stadion An der Alten Försterei zu einer Festung machen. "Wichtig ist, dass wir unsere Leistung bestätigen, die wir immer wieder zeigen konnten", sagte Trainer Urs Fischer zur Partie des Berliner Fußball-Erstligisten gegen 1899 Hoffenheim am Dienstag (20.30 Uhr). 15 von bisher 20 Punkten sammelten die Eisernen zu Hause. Jetzt kann der fünfte Heimsieg nacheinander gelingen. Für Fischer bleibt das Ziel der Klassenverbleib, auch wenn sein Team als Zehnter mit einem Sieg am Neunten Hoffenheim vorbeiziehen kann. "Wir sprechen nicht vom direkten Kontrahenten", betonte der Schweizer.