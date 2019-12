Berlin

Zahl der Auszubildenden in Berlin stabilisiert sich

17.12.2019, 14:08 Uhr | dpa

Die Zahl der Auszubildenden in Berlin hat sich stabilisiert. Nach einem Tiefstand (38 432) in 2017 waren es laut dem neuen Statistischen Jahrbuch im vergangenen Jahr 38 649. Langfristig betrachtet sind es allerdings deutlich weniger geworden: 2009 gab es noch 52 296 Auszubildende in der Hauptstadt.

Deutliche Unterschiede gibt es je nach Ausbildungsbereich. So ist die Zahl der Auszubildenden im öffentlichen Dienst zuletzt auf 2365 gestiegen (2017: 2340) und liegt auch deutlich höher als 2009 mit 2011. Im Handwerk dagegen ist die Zahl weiter auf 9465 (2017: 9575) zurückgegangen - 2009 waren es noch 14 094.

In einzelnen Bereichen ist die Zahl inzwischen verschwindend gering: Eine Lehre als Tierwirt oder als Fischwirt machte 2018 in ganz Berlin jeweils nur ein einziger Azubi. Dagegen steigt die Zahl der Studierenden weiter. Berlinweit waren laut Statistischem Jahrbuch im Wintersemester 2018/19 insgesamt 192 129 eingeschrieben - 2012/13 waren es erst 160 220.