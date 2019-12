Berlin

Zwei tote Männer nach Verkehrsunfällen in Berlin

18.12.2019, 09:21 Uhr | dpa

Ein Fußgänger und ein Autofahrer sind in den Berliner Ortsteilen Fennpfuhl und Heiligensee bei Unfällen ums Leben gekommen. Beide erlagen ihren schweren Verletzungen am Dienstag, wie die Polizei mitteilte.

Am Dienstagnachmittag wurde in Fennpfuhl ein 74 Jahre alter Fußgänger von einem Auto angefahren und tödlich verletzt. Der 74-Jährige soll außerhalb einer Ampelanlage vom Mittelstreifen aus die Landsberger Allee überquert haben. Auf der Straße wurde er von einem 70-jährigen Fahrer mit dessen Auto erfasst und durch die Luft geschleudert. Anschließend prallte der Mann auf die Fahrbahn. Er erlag seinen schweren Verletzungen noch am Unfallort. Der Autofahrer erlitt einen Schock und kam zur stationären Behandlung in ein Krankenhaus.

Der zweite tödliche Unfall ereignete sich bereits am Vormittag. Ein 54 Jahre alter Mann war mit seinem Wagen aus bislang ungeklärter Ursache von der Straße Alt-Heiligensee abgekommen und gegen einen Baum geprallt. Er kam schwer verletzt ins Krankenhaus, wo er kurze Zeit später verstarb. Die Ermittlungen zur Unfallursache laufen.