Berlin

Mehr Verstöße gegen Mindestlohn in Sachsen

18.12.2019, 14:24 Uhr | dpa

Die Zahl der Verstöße gegen das Mindestlohngesetz in Sachsen hat in diesem Jahr zugenommen. Zwischen Januar und September habe der Zoll deswegen 262 Ermittlungsverfahren wegen einer Ordnungswidrigkeit eingeleitet, teilte die Bundestagsfraktion der Linken am Mittwoch unter Berufung auf eine Anfrage an die Bundesregierung mit. Im gesamten Jahr 2018 waren es 200 Verfahren, im Jahr davor 146.

Verfahren wegen Ordnungswidrigkeiten werden eingeleitet, wenn gegen die Zahlung des Mindestlohns oder die Pflichten zur Aufzeichnung von Arbeitszeiten und Meldepflichten verstoßen wird. Die Einhaltung des Mindestlohngesetzes wird von der Finanzkontrolle Schwarzarbeit der Zollverwaltung überprüft.