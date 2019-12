Berlin

Berlin hat Babylotsen auf allen Geburtsstationen

19.12.2019, 14:59 Uhr | dpa

In Berlin gibt es auf allen Geburtsstationen frühe Hilfen für Familien. Um die Unterstützung kümmern sich insgesamt 38 Babylotsen, die Eltern von der Schwangerschaft über die Geburt bis in die ersten Lebensjahre des Kindes begleiten, teilte die Senatsverwaltung für Gesundheit am Donnerstag mit. Der Service wurde innerhalb der vergangenen zwei Jahre Stück für Stück ausgebaut. Er ist für Familien gedacht, die durch unterschiedlichste Umstände überfordert sind und individuelle Unterstützung brauchen.

Die Senatsgesundheitsverwaltung stellt für Frühe Hilfen rund 1,5 Millionen Euro im Jahr zur Verfügung. "Mir ist es sehr wichtig, dass alle Mütter und ihre neugeborenen Kinder einen guten Start ins Leben bekommen", sagte Gesundheitssenatorin Dilek Kalayci.