Berlin

Bund fördert neue Rad- und Wanderwege in den Kohleregionen

20.12.2019, 17:56 Uhr | dpa

Als Teil der Strukturförderung der Brandenburger Kohleregionen fördert der Bund neue Radwege für Touristen in der Lausitz. Die Städte Luckau, Lübbenau und Calau und die Landkreise Dahme-Spreewald und Spree-Neiße erhielten am Freitag Förderzusagen in Höhe von 10,65 Millionen Euro, wie das Bundesumweltministerium mitteilte. Mit dem Geld sollen unter anderem mehrere Rad- und Wanderwegeprojekte unterstützt werden, einige davon in der Lieberoser Heide. Für den Strukturwandel in der Brandenburger Lausitz sollen über die nächsten zwei Jahrzehnte rund 10 Milliarden Euro vom Bund fließen.