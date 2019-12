Berlin

Seniorin läuft auf Straße und wird angefahren: Lebensgefahr

20.12.2019, 18:54 Uhr | dpa

Eine 87-Jährige ist in Berlin-Biesdorf am Freitagvormittag von einem Auto angefahren und lebensgefährlich verletzt worden. Die Seniorin sei in der Cecilienstraße "offenbar" auf die Straße gelaufen, ohne dabei auf den Verkehr zu achten, teilte die Polizei mit. Die Frau wurde in ein Krankenhaus gebracht.