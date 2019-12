Berlin

Handel: Umsatzstärkstes Wochenende in Berlin und Brandenburg

22.12.2019, 17:47 Uhr | dpa

Der Handel in Berlin und Brandenburg hat sich am vierten Adventswochenende zufrieden mit den erzielten Umsätzen gezeigt. "Alle schätzen ein: Das war das umsatzstärkste Wochenende", sagte Günter Päts, stellvertretender Hauptgeschäftsführer des Handelsverbandes Berlin-Brandenburg (HBB), der Deutschen Presse-Agentur. Viele hätten mit Familie die vergangenen zwei Tage für den Einkauf der letzten Weihnachtsgeschenke genutzt. In allen Bereichen habe es gute Umsätze gegeben, sagte Päts. Auch größere Geschenke im Elektronikbereich wie etwa Fernseher oder Waschmaschinen seien gut über den Ladentisch gegangen.

Schlecht verkauft worden sind seinen Angaben zufolge vor allem Schuhe. Im Textilbereich sei der Umsatz im Vergleich zu 2018 nahezu gleich geblieben. Auch Wintersportartikel wurden demnach nur verhalten nachgefragt. Dafür sei der Winter einfach zu milde, sagte Päts. Gut verkauft worden seien hingegen Lederwaren wie Taschen und Geldbörsen.

Der Gutschein steht nach Angaben des Handelsverbandes auch in diesem Jahr wieder ganz oben auf der Geschenkliste. Daneben würden vor allem Elektronikartikel, Spielzeug und Bücher verschenkt. Einen großen Anteil am Umsatzvolumen rund um die Festtage hätten zudem Lebensmittel.

Die Kauflust der Berliner und Brandenburger sieht Päts ungebrochen. Er geht davon aus, dass die Einzelhändler in Berlin und Brandenburg auch am Montag und Dienstag mit guten Umsätzen rechnen können. Viele Betriebe hätten für die kommenden zwei Tage Ferien angeordnet, Familien würden das zum Einkauf nutzen, schätzte er ein.