Berlin

Verkehrssenatorin plant U-Bahn-Studie für Spandau

27.12.2019, 09:13 Uhr | dpa

Berlins Verkehrssenatorin Regine Günther will untersuchen lassen, ob eine Verlängerung der U-Bahnlinie 7 vom Rathaus Spandau zur Heerstraße Sinn ergibt. Dazu werde ihr Haus in Kürze eine sogenannte Machbarkeitsstudie in Auftrag geben, sagte die Grünen-Politikerin der Deutschen Presse-Agentur. Darin werde es ergebnisoffen unter anderem um die technische Machbarkeit und erste Einschätzungen zum Kosten-Nutzen-Verhältnis und damit um die Frage gehen, wie viele Menschen von einer solchen neuen Anbindung profitieren würden. Alternativ könnte demnach auch eine Tramlinie in Frage kommen, wobei in Spandau derzeit gar keine Straßenbahn fährt.

Im Koalitionsvertrag haben SPD, Linke und Grüne dem Ausbau der Straßenbahn Priorität eingeräumt - nicht zuletzt, weil das billiger ist und schneller geht. Allerdings wurden auch Machbarkeitsstudien für zunächst drei U-Bahn-Verlängerungen in Auftrag gegeben: zum Flughafen BER, zum Märkischen Viertel und zur Urban Tech Republic auf dem Gelände des dann geschlossenen Flughafens Tegel.