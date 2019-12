Berlin

Auto erfasst zwei Fußgänger: Schwer verletzt

27.12.2019, 21:39 Uhr | dpa

Bei einem Verkehrsunfall in Berlin-Friedrichshagen sind zwei Fußgänger am Freitag schwer verletzt worden. Aus unbekannter Ursache war ein Auto am Abend mit den beiden Leuten zusammengestoßen, wie ein Polizeisprecher sagte. Sie kamen mit schweren Verletzungen ins Krankenhaus. Ob die beiden in Lebensgefahr waren, war zunächst unklar. Ebenso konnte der Sprecher zunächst keine Details zur Identität der Opfer nennen. Die Unfallstelle auf der Bölschestraße wurde am Abend wieder freigegeben. Die Feuerwehr war nach eigenen Angaben mit 30 Einsatzkräften vor Ort.