Berlin

Wohnungsbrand: Feuerwehr birgt leblosen Mann und Verletzten

28.12.2019, 15:03 Uhr | dpa

Die Feuerwehr hat einen leblosen Mann sowie einen Schwerverletzten aus einer brennenden Wohnung in Berlin-Lichterfelde geborgen. Das Feuer war nach ersten Erkenntnissen am Samstagmittag in der Erdgeschoss-Wohnung eines vierstöckigen Mehrfamilienhauses ausgebrochen, wie ein Feuerwehrsprecher vor Ort sagte. In der Brandwohnung sei ein lebloser Mann gefunden worden. Die Staatsanwaltschaft bestätigte den Tod des Mannes zunächst nicht.

Ein weiterer Mann kam mit schweren Brandverletzungen ins Krankenhaus. Er hatte sich ebenfalls in der Wohnung aufgehalten. Zuvor war von mehreren Personen die Rede gewesen, die in dem Gebäude eingeschlossen seien.

Aus dem Mehrfamilienhaus brachten die Einsatzkräfte 16 weitere Menschen in Sicherheit, darunter vier Kinder. Verletzt wurde von ihnen niemand. Das Feuer war nach kurzer Zeit unter Kontrolle. Mehr als 100 Feuerwehrleute waren zwischenzeitlich im Einsatz. Die Brandursache werde nun ermittelt, hieß es.