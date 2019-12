Berlin

Ehepaar angefahren und lebensgefährlich verletzt

29.12.2019, 15:55 Uhr | dpa

Ein 81 Jahre alter Autofahrer hat in Friedrichshagen ein Ehepaar mit seinem Wagen erfasst und lebensgefährlich verletzt. Zu dem Zusammenstoß kam es am Freitagabend, als die 77-jährige Frau und ihr drei Jahre älterer Mann eine Straße überquerten, wie die Polizei am Sonntag mitteilte. Details zum Unfallhergang wurden zunächst nicht bekannt. Mit lebensbedrohlichen Verletzungen kam das Paar ins Krankenhaus. Der Fahrer und seine 78-jährige Ehefrau, die ebenfalls im Auto saß, wurden mit einem Schick in eine Klinik verbracht, konnten diese aber wieder verlassen.