Berlin

Steinmeier: Stolpe "überragende politische Persönlichkeit"

30.12.2019, 14:46 Uhr | dpa

Bundespräsident Frank-Walter Steinmeier hat den ehemaligen Ministerpräsidenten von Brandenburg, Manfred Stolpe, als "überragende politische Persönlichkeit" gewürdigt. Er habe "weit über die Grenzen Brandenburgs hinaus den Weg Ostdeutschlands in die Demokratie des geeinten Deutschland geprägt und gestaltet", hieß es in einem Kondolenzschreiben an Stolpes Witwe vom Montag. Der frühere SPD-Politiker war in der Nacht zum Sonntag im Alter von 83 Jahren gestorben.

Stolpe sei den Bürgern verbunden gewesen, schrieb der Bundespräsident weiter. "Bescheiden in eigener Sache, war er doch anspruchsvoll und fordernd, was den sozialen Ausgleich in unserem Land angeht. Er hat persönliche Härten bis zur Selbstverleugnung zurückgestellt und zugleich mit Mut und Tatkraft dem Gemeinwesen gedient."

Steinmeier erinnerte daran, dass Stolpe in der DDR als Mann der Kirche vielen Menschen geholfen habe, die wegen kritischer Meinungen, ihrer christlichen Überzeugung und kirchlichen Bindung oder einfach wegen eines Ausreisewunsches vom SED-Regime drangsaliert worden seien. Später als Ministerpräsident und dann als Bundesminister und Beauftragter der Bundesregierung für Ostdeutschland habe er mit aller Kraft um den wirtschaftlichen Aufbau, um Arbeitsplätze und um neue Lebensperspektiven gekämpft. Nicht zuletzt habe Stolpe im Verhältnis des geeinten Deutschlands zu seinen östlichen Nachbarn vertrauensstiftend gewirkt.

Auch Altbundeskanzler Gerhard Schröder (SPD) würdigte seinen einstigen Weggefährten: "Manfred Stolpe war ein großer Sozialdemokrat, aber vor allem war er ein großartiger Mensch", hieß es in einer Mitteilung. Er habe sich durch eine besondere Mitmenschlichkeit und Bodenhaftung ausgezeichnet und sei ihm in seiner Zeit als Kanzler "ein treuer und loyaler Mitstreiter" gewesen.

"Als Ministerpräsident in Brandenburg und später als Bundesminister arbeitete er darauf hin, dass das Zusammenwachsen von Ost und West nicht als die Übernahme eines neuen Systems, sondern als eine Einigung der Menschen zu begreifen sei", erklärte Schröder.