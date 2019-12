Berlin

Posttransporter angezündet: Bislang kein politisches Motiv

31.12.2019, 12:55 Uhr | dpa

Unbekannte Brandstifter haben in Berlin-Treptow den Transporter einer Postzustellfirma angezündet. Ein Brandkommissariat des Landeskriminalamtes ermittelt nach dem Feuer in der Nacht zu Montag in der Dahmestraße wegen Brandstiftung, wie die Polizei am Dienstag mitteilte. Demnach gebe es bislang keine Hinweise auf ein politisches Motiv. Der Transporter sei durch die Flammen im vorderen rechten Bereich erheblich beschädigt worden. Ein Zeuge hatte die Flammen gegen 2.20 Uhr bemerkt und Polizei und Feuerwehr gerufen.

In der Hauptstadt werden nachts immer wieder Fahrzeuge durch Brände beschädigt oder zerstört. In diesem Jahr brannten bereits mehr als 320 Autos. Während der Weihnachtsfeiertage brannten sechs Autos.