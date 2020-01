Berlin

28-jähriger Mopedfahrer von Auto erfasst und schwer verletzt

02.01.2020, 09:09 Uhr | dpa

Ein Mopedfahrer ist in Berlin von einem Auto erfasst und schwer verletzt worden. Ein 52-Jähriger sei mit seinem Wagen am Mittwochabend beim Linksabbiegen mit dem ihm entgegen kommenden Mopedfahrer zusammengestoßen, teilte die Polizei am Donnerstag mit. Der 28-Jährige stürzte und zog sich Arm-, Bein- sowie Rumpfverletzungen zu. Er wurde in ein Krankenhaus gebracht. Ob der Autofahrer die Entfernung zum anderen Fahrzeug falsch einschätzte oder den 28-Jährigen übersah, müssten die weiteren Ermittlungen klären, sagte ein Polizeisprecher.