Berlin

Bis zu 50 Prozent mehr Schüler essen kostenlos zu Mittag

03.01.2020, 07:08 Uhr | dpa

Schüler beim Mittagessen in der Mensa in der Grundschule an der Wuhlheide. Foto: Jens Kalaene/dpa-Zentralbild/dpa/Archiv (Quelle: dpa)