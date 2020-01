Berlin

Elf Jahre alte Helena Zengel bringt Tom Hanks Deutsch bei

04.01.2020, 10:27 Uhr | dpa

Jungschauspielerin Helena Zengel ("Systemsprenger") hat dem US-Schauspieler Tom Hanks (63; "Forrest Gump") während eines Filmdrehs ein wenig Deutsch-Unterricht gegeben. "Er kann ein paar Wörter und auch einen Satz. Den habe ich ihm beigebracht: "Wo finde ich etwas zu essen?"", sagte die elf Jahre alte Berlinerin dem Redaktionsnetzwerk Deutschland (RND). Hanks habe ihr aber auch viele englische Begriffe erklärt.

Die beiden Schauspieler haben zusammen den Western "News of the World" von Regisseur Paul Greengrass gedreht. Der Film soll in den USA Ende des Jahres zu sehen sein. Hanks sei vom ersten Moment an ganz normal gewesen, sagte Zengel. "Da musste ich gar nicht eingeschüchtert sein. Trotzdem war es komisch bei den ersten Szenen, weil ich ihn beißen musste."