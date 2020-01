Berlin

Polizei findet gut halbes Kilo Marihuana und Geld in Wohnung

05.01.2020, 17:05 Uhr | dpa

Die Polizei hat bei einer Wohnungsdurchsuchung in Kreuzberg etwa ein halbes Kilo Marihuana und rund 13 000 Euro Bargeld gefunden und beschlagnahmt. Ein Bürgerhinweis führte die Beamten am Samstagnachmittag in die Wohnung, aus der der Geruch von Cannabis in das Wohnhaus strömte, wie die Polizei am Sonntag mitteilte. Gegen den 23 Jahre alten Mieter der Wohnung in der Kottbusser Straße wurde am Sonntag Haftbefehl erlassen. Zwei weitere Personen, die sich in der Wohnung aufgehalten hatten, wurden nach der Feststellung ihrer Personalien wieder entlassen. Die Wohnung befindet sich nahe des Kottbusser Tors, das als Drogen-Hotspot gilt.