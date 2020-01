Berlin

Volleyballer bestreiten zweites Vorrundenspiel in Berlin

06.01.2020, 03:47 Uhr | dpa

Die deutschen Volleyballer bestreiten heute ihr zweites Gruppenspiel bei der Olympia-Qualifikation. Nach dem Auftaktsieg gegen Tschechien will sich die Mannschaft von Star-Diagonalangreifer Georg Grozer gegen Belgien steigern. Der EM-Zweite von 2017 erlaubte sich beim 3:0 einige leichte Fehler und war noch nicht konstant. Deutschland trifft anschließend am Dienstag in der Berliner Max-Schmeling-Halle auf den EM-Zweiten Slowenien. Nur der Gewinner des mit acht Mannschaften ausgetragenen Turniers qualifiziert sich für die Olympischen Spiele in Tokio. Deutschland war letztmals 2012 beim größten Sportereignis der Welt vertreten.