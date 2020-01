Berlin

Drei Motorroller in Schöneberg angezündet

06.01.2020, 13:28 Uhr | dpa

Unbekannte haben in Berlin-Schöneberg drei Motorroller angezündet. Die Flammen griffen am frühen Montagmorgen in der Gotenstraße auch auf eine Hausfassade und die Räume einer Firma über, wie die Polizei mitteilte. Laut Feuerwehr brannten die Roller komplett aus. 20 Feuerwehrkräfte waren im Einsatz. Der Brand sei schnell gelöscht gewesen, sagte ein Sprecher. Laut Polizei hatte eine Anwohnerin die Flammen bemerkt und die Feuerwehr alarmiert. Verletzt wurde niemand.

In der Hauptstadt werden nachts immer wieder Fahrzeuge durch Brände beschädigt oder zerstört. 2019 brannten mehr als 320 Autos.