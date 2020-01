Berlin

Gartenlaube in Charlottenburg brennt ab

07.01.2020, 07:21 Uhr | dpa

Der Schriftzug "Berliner Feuerwehr" steht an einem Fahrzeug. Foto: Lisa Ducret/dpa/Archivbild (Quelle: dpa)

Eine Gartenlaube mit einer Fläche von etwa 50 Quadratmetern hat im Berliner Ortsteil Charlottenburg-Nord Feuer gefangen. In der Nacht zum Dienstag stand das gesamte Gebäude im Friedrich-Olbricht-Damm in Flammen, wie ein Feuerwehrsprecher sagte. Demnach löschten rund 20 Feuerwehrleute den Brand in gut zwei Stunden. Verletzte habe es keine gegeben. Die Brandursache war zunächst unklar.