Berlin

Wenig Arbeit: BVG-Abschleppwagen erstmals im Einsatz

07.01.2020, 12:28 Uhr | dpa

Die Berliner Verkehrsbetriebe (BVG) haben zum ersten Mal die eigenen Abschleppwagen eingesetzt - viel zu tun gab es nicht. In der Nacht auf Dienstag waren fünf BVG-Mitarbeiter mit einem der Abschleppfahrzeuge unterwegs, die das Verkehrsunternehmen gekauft hat, um bei Bedarf Autos von Busspuren, Straßenbahngleisen oder aus Haltestellenbereichen zu entfernen. Der ungewöhnliche Nachtdienst der BVG-Mitarbeiter begann gegen 22 Uhr, wie die BVG am Dienstag mitteilten. Falschparker machten ihnen beim ersten Einsatz allerdings keinen Ärger: Nicht ein einziges Fahrzeug musste während der bis in die frühen Morgenstunden dauernden Schicht umgesetzt werden.

"Die Kolleginnen und Kollegen stellten erfreulicherweise eine stark verbesserte Parkdisziplin fest", lautet das Fazit der BVG. Überrascht seien sie schon gewesen, sagte BVG-Sprecher Jannes Schwentu, in den Nächten davor habe es erkennbar mehr Probleme gegeben. Im Einsatz waren neben den zwei Schleppwagenfahrern drei Busspurbetreuer, die kontrollieren, wo mögliche Verkehrsbehinderungen durch Falschparker zu befürchten sind. Auch Busfahrer könnten Behinderungen melden, sagte Schwentu.

Für das Abschleppen wird eine Gebühr von 208,33 Euro fällig, bei größeren Fahrzeugen über 3,5 Tonnen Gewicht sogar von 650,32 Euro. "Bevor abgeschleppt wird, wird die Polizei informiert", sagte Schwentu, die weiterhin auch für das Verhängen der Bußgelder zuständig ist. Bisher musste die BVG darauf warten, dass die Polizei das Abschleppen anordnet.

Wie viele Fahrzeuge die BVG künftig abschleppen wird, ist nach Schwentus Angaben schwer einzuschätzen. Auch wann die BVG-Abschleppwagen tagsüber ebenfalls zum Einsatz kommen, sei noch nicht genau abzusehen.