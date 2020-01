Berlin

Berliner S-Bahn fährt 2019 pünktlicher

09.01.2020, 12:44 Uhr | dpa

Die Berliner S-Bahn hat ihre Fahrgäste 2019 nicht so lange warten lassen wie noch im Jahr zuvor. "Die durchschnittliche Pünktlichkeit betrug 96,1 Prozent", teilte ein Sprecher der Deutschen Bahn am Donnerstag mit. Die mit dem Verkehrsverbund Berlin-Brandenburg vereinbarte Pünktlichkeitsquote von 96 Prozent wurde damit knapp übertroffen. 2018 lag die Quote noch bei 95 Prozent. Als pünktlich gilt ein Zug bereits, wenn er weniger als vier Minuten zu spät in den Bahnhof einfährt.

Als weiteren Erfolg nannte die Bahn, dass die Zahl der Zugausfälle im vergangenen Jahr um 39 Prozent gegenüber dem Vorjahr zurückgegangen sei, allerdings "ohne Berücksichtigung der baubedingten Ausfälle", wie es hieß.