Berlin

Öffnung der Schwimmbad-Traglufthalle nach Heiz-Problemen

09.01.2020, 14:29 Uhr | dpa

Nach Problemen beim Heizen kann die Anfang Dezember eröffnete Schwimmbad-Traglufthalle in Berlin-Wedding künftig auch von Freizeitschwimmern genutzt werden. Die mobile Konstruktion, die eigentlich für Schul- und Vereinsschwimmen gedacht war, sei von Montag an wochentags bis 16.00 Uhr für die Allgemeinheit geöffnet, teilten die Bäderbetriebe am Donnerstag mit. Man komme damit Wünschen der Öffentlichkeit "nach einer Nutzung der imposanten Traglufthalle nach" und schaffe bessere Bedingungen für das Schulschwimmen. Die Halle wölbt sich wie eine Kuppel über das Freibad an der Seestraße.

Wie mehrere Medien am Donnerstag berichteten, hatte es im Wasser und in der Luft starke Temperaturschwankungen gegeben. Deshalb wurde der Schwimmunterricht "vorsorglich" in die Schwimmhalle des Kombibads verlegt, wo er nun auch bleiben soll, so die Bäderbetriebe. Gleichzeitig wurde versichert: Die Heizungsanlage der Traglufthalle sei inzwischen nachgebessert worden. "Nun sind die Temperaturen in der fast 15 Meter hohen Konstruktion angenehm konstant und bieten beste Voraussetzungen für Schwimmerinnen und Schwimmer."

Für den Fall erneuter Schwankungen wolle man dies den Kindern nicht zumuten, sagte Bäder-Sprecher Matthias Oloew. Kinder stünden beim Unterricht auch mal nass am Beckenrand zum Zuschauen - eine andere Situation als bei erwachsenen Schwimmern, die ihre Bahnen zögen. Grund für den rund 2,2 Millionen Euro teuren Betrieb der Traglufthalle sind Schließungen zweier anderer Bäder wegen Sanierung.