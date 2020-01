Berlin

Medien: Hertha BSC leiht Duda zu Norwich City aus

09.01.2020, 16:13 Uhr | dpa

Fußball-Bundesligist Hertha BSC wird ohne Ondrej Duda in die Rückrunde starten. Der Mittelfeldspieler wird bis zum Saisonende an den Tabellenletzten der Premier League, Norwich City, verliehen, wie Berliner Medien aus dem Trainingslager in Orlando (Florida) berichten. Eine Kaufoption beinhaltet die Leihe des 25 Jahre alten slowakischen Nationalspielers demnach nicht. Hertha-Pressesprecher Marcus Jung teilte am Donnerstag mit, dass der Verein bei Duda "kurz vor einer Lösung" stehe.

Duda war 2016 für rund vier Millionen Euro von Legia Warschau zu den Berlinern gewechselt und musste das erste Jahr wegen eines Knochen-Ödems fast komplett aussetzen. Erst in der vergangenen Spielzeit stieg der Mittelfeldspieler zum Topscorer der Berliner auf. Elf seiner zwölf Tore erzielte Duda in der vergangenen Saison.

In dieser Saison kam Duda auf sieben Einsätze. Nach dem Trainerwechsel von Ante Covic zu Jürgen Klinsmann Ende November kam Duda aber nicht mehr zum Zuge und beklagte öffentlich seinen Unmut samt Wechselwunsch. Beim Aufsteiger der Premier League wird Duda vom deutschen Coach Daniel Farke trainiert. Zudem stehen Torhüter Ralf Fährmann, Abwehrspieler Timm Klose und in den Stürmern Teemu Pukki oder Josip Drmic weitere ehemalige Bundesligaspieler im Kader.