Berlin

Hamburg bei Ladestruktur für E-Autos unter den Ländern vorn

10.01.2020, 07:50 Uhr | dpa

Ein E-Auto wird an einer öffentlichen Ladestation in Hamburg mit Strom aufgeladen. Foto: Markus Scholz/dpa/Archivbild (Quelle: dpa)

Hamburg hat unter den Bundesländern nach wie vor die dichteste Infrastruktur zum Laden von Elektro-Autos. In der Hansestadt teilen sich 4,8 Pkw mit Elektro- oder Hybridantrieb einen Ladepunkt, teilte der Bundesverband der Energie- und Wasserwirtschaft (BDEW) am Freitag in Berlin mit. Beim zweitplatzierten Bundesland Sachsen sind es 6,0 Pkw je Ladepunkt. Auch die Stadtstaaten Berlin mit 7,5 und Bremen mit 9,9 E-Autos je Ladepunkt liegen deutlich hinter Hamburg. Am wenigsten Infrastruktur finden die Fahrer von E-Autos im Saarland vor, wo sich 14,8 Pkw einen Ladepunkt teilen.

Im Vergleich der Großstädte hat Hamburg allerdings seine Spitzenposition an München verloren. Zwar erhöhte sich die Zahl der Ladepunkte in Hamburg innerhalb eines Jahres um 236 auf 1070. In München jedoch entstanden 407 neue Ladepunkte, so dass die bayerische Landeshauptstadt mit insgesamt 1103 öffentlich zugänglichen Ladepunkten an Hamburg vorbeizog.