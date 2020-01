Berlin

15-Jähriger droht mit Messer und verlangt Kopfhörer

11.01.2020, 12:53 Uhr | dpa

Ein 15-Jähriger hat in Berlin-Frohnau einen 17-Jährigen mit dem Messer bedroht und dessen schnurlose Kopfhörer verlangt. Polizisten in Zivil wurden Zeugen und nahmen den 15-Jährigen am Freitagabend am Zeltinger Platz fest, wie die Polizei am Samstag mitteilte. Bei der Durchsuchung der elterlichen Wohnung beschlagnahmten sie weitere schnurlose Kopfhörer und eine hochwertige Jacke. Die Polizei prüft nun, ob sie aus weiteren Raubtaten stammen könnten.