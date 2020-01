Berlin

Windkraft-Ausbau stark gebremst: Nur 35 neue Anlagen 2019

11.01.2020, 12:58 Uhr | dpa

Der Bau neuer Windräder ist in Rheinland-Pfalz im vergangenen Jahr nur noch schleppend vorangekommen. Nach vorläufigen Zahlen wurden lediglich 35 neue Windkraftanlagen in Betrieb genommen mit einer Gesamtleistung von 121 Megawatt. Im Vorjahr hatte die zugebaute Gesamtleistung noch gut 176 Megawatt betragen. Verglichen mit dem Durchschnitt der Jahre 2014 bis 2018 ergab sich 2019 ein Minus bei der zugebauten Leistung von gut 53 Prozent. Die Zahlen gehen aus einer vorläufigen Auswertung der Fachagentur Windenergie an Land hervor.

Auch bundesweit kämpft die Branche mit Gegenwind. Laut Fachagentur brach der Bau neuer Windräder an Land im vergangenen Jahr in Deutschland auf den tiefsten Stand seit mehr als 20 Jahren ein. Demnach wurden nur 276 neue Anlagen in Betrieb genommen mit einer Gesamtleistung von 940 Megawatt. Im Vergleich zum Vorjahr war dies bei der Leistung ein Rückgang von mehr als 60 Prozent, im Vergleich zum Durchschnitt des Zubaus der vergangenen fünf Jahre ein Minus von 77 Prozent.

In anderen Ländern kam der Bau neuer Anlagen teils fast zum Erliegen, so etwa in Hessen, wo im vergangenen Jahr lediglich vier Windkraftanlagen hinzukamen, oder im Saarland, wo nur zwei neue Anlagen in Betrieb genommen wurden. Die meiste Leistung hingegen ging den Daten zufolge im vergangenen Jahr in Brandenburg ans Netz mit 57 Anlagen und rund 194 Megawatt (MW). Rheinland-Pfalz wiederum hatte 2019 im bundesweiten Vergleich einen Anteil von knapp 13 Prozent an der zugebauten Leistung.