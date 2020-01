Berlin

Herthas Maier fehlt vor Bayern-Spiel im Teamtraining

12.01.2020, 12:33 Uhr | dpa

Berlin (dpa) – Arne Maier wird Fußball-Bundesligist Hertha BSC in der Vorbereitung auf den Rückrundenstart gegen den FC Bayern München vorerst fehlen. Der 21 Jahre alte Mittelfeldspieler werde die nächsten Tage nicht am Mannschaftstraining teilnehmen und wegen einer Knieverletzung nur individuell trainieren, teilten die Berliner am Sonntag mit.

Maier hatte sich die Blessur im Testspiel gegen Eintracht Frankfurt am Mittwoch (Ortszeit) zum Abschluss des Trainingslagers in Florida zugezogen. Bereits in der Hinrunde hatte er bis Ende November aufgrund einer Knieverletzung gefehlt. Das Team von Trainer Jürgen Klinsmann startet am kommenden Sonntag (15.30 Uhr/Sky) gegen München in die zweite Halbserie.