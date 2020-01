Berlin

Elfjähriger bei Unfall an Fußgängerampel schwer verletzt

12.01.2020, 12:35 Uhr | dpa

Ein elfjähriger Junge ist in Berlin-Pankow von einem abbiegenden Auto angefahren und schwer verletzt worden. Das Kind soll nach Zeugenangaben an der Kreuzung Breite Straße/Mühlenstraße trotz roter Fußgängerampel über die Fahrbahn gerannt sein, wie die Polizei am Sonntag mitteilte. Eine Autofahrerin, die aus der Breiten Straße nach rechts abbog, konnte nicht mehr rechtzeitig bremsen. Der Wagen der 53-Jährigen erfasste den Jungen. Rettungskräfte brachten ihn am Samstag mit schweren Kopf- und Beinverletzungen in ein Krankenhaus.