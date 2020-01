Berlin

Taxifahrer mit Messer angegriffen und verletzt

12.01.2020, 17:30 Uhr | dpa

Ein Taxifahrer ist in Berlin-Plänterwald von einem Fahrgast mit einem Messer attackiert und verletzt worden. Der 46-jährige Fahrer habe den Mann am Sonntagmorgen zu seinem Ziel in der Defreggerstraße gebrachte, wo er ausgestiegen sei, teilte die Polizei mit. Das Taxi fuhr anschließend weiter.

Weil der Fahrgast offenbar persönliche Dinge im Wagen hatte liegen lassen, orderte er das Taxi zurück. Anschließend habe er dem Fahrer vorgeworfen, mit Absicht mit den Sachen weggefahren zu sein. Dabei soll er ihn mit einem Messer angegriffen haben. Anschließend flüchtete der Mann. Der verletzte Taxifahrer kam mit Schnitten an Armen und Beinen in ein Krankenhaus.