Berlin

Innenausschuss berät über Böllerverbote

13.01.2020, 01:43 Uhr | dpa

Der Innenausschuss im Berliner Abgeordnetenhaus befasst sich am Montag (10.30 Uhr) mit den Böllerverboten über Silvester. Bei der ersten Sitzung des Gremiums im neuen Jahr wollen die Abgeordneten Bilanz ziehen und über Konsequenzen beraten. Erwartet werden dazu Vertreter der Innenverwaltung.

Weil Angriffe auf Einsatz- und Rettungskräfte zum Jahreswechsel zuletzt immer mehr zunahmen, hatte die Polizei in Schöneberg und am Alexanderplatz erstmals Böllerverbotszonen eingerichtet und diese auch streng überwacht. Nach Einschätzung der Polizei und von Innensenator Andreas Geisel (SPD) hat sich das Konzept bewährt.

Auch Politiker wie CDU-Fraktionschef Burkard Dregger und SPD- Fraktionsvize Jörg Stroedter sehen das so und machten sich zuletzt für eine Ausweitung solcher Zonen stark. Denn auch in anderen Arealen etwa in Kreuzberg oder Neukölln hatte es zu Silvester Attacken gegen Einsatzkräfte oder Schäden durch schwere Explosionen mutmaßlich illegaler Böller gegeben. Auch darum dürfte es bei der Sitzung des Innenausschusses gehen.